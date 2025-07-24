Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая сейчас выступает на турнире WTA-500 в Вашингтоне, рассказала о проблемах со здоровьем, передает "Чемпионат".

В ходе пресс-конференции после очередного матча спортсменка призналась, что ее беспокоят проблемы с ногами.

"У меня всегда есть проблемы с ногами. Иногда они серьезны, а иногда немного получше. Конечно, нелегко менять арены, и мы с командой прилагаем все усилия, чтобы справиться с этим. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, но этот вопрос требует от меня большего внимания. Сегодня во время игры я чувствовала себя хорошо и надеюсь, что в будущем это будет становиться все лучше и лучше", - призналась Елена.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Сообщалось, что победа позволила ей выйти в четвертьфинал, где она сыграет с полькой Магдаленой Фрех или американкой Винус Уильямс, которая вернулась в WTA-тур в 45-летнем возрасте.

Добавим, что в Вашингтоне Рыбакина также выступает в парном разряде. В дуэте с британкой Эммой Радукану она пробилась в четвертьфинал.

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