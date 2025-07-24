Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в столице США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, получила третий номер посева в индивидуальной сетке, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. Соперницей Рыбакиной по этой стадии была канадка Виктория Мбоко — 88-я ракетка мира, получившая wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

За время встречи Рыбакина выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Победа позволила первой ракетке Казахстана выйти в четвертьфинал, где она сыграет с полькой Магдаленой Фрех или американкой Винус Уильямс, которая вернулась в WTA-тур в 45-летнем возрасте.

Добавим, что в Вашингтоне Рыбакина также выступает в парном разряде. В дуэте с британкой Эммой Радукану она пробилась в четвертьфинал.

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