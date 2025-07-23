Бублик с победы стартовал на турнире в Австрии и сыграет в четвертьфинале с Шевченко

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал первую победу на грунтовом турнире в австрийском городе Китцбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец на правах первого сеянного на данном турнире пропускал матч первого круга. На стадии 1/8-й его оппонентом был 130-я ракетка планеты, аргентинец Тьяго Агустин Тиранте.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Александра Бублика с итоговым счетом - 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте один час и 14 минут. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 17 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта из двух заработанных.

В следующем круге Бублик сыграет со второй ракеткой Казахстана Александром Шевченко. Два казахстанца сыграют друг против друга уже второй раз за эту неделю. Предыдущая встреча в рамках турнира в Швейцарии завершилась победой Бублика, который впоследствии стал чемпионом соревнований.

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