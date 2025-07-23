Вторая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Австрии

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу во втором круге турнира категории ATP 250 в австрийском городе Китцбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 110-е место в мировом рейтинге был 91-я ракетка мира, представитель Венгрии Мартон Фучович.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Александра Шевченко с итоговым счетом - 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на грунтовом корте один час и 26 минут. За это время Шевченко совершил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинт из семи заработанных.

За выход в полуфинальную стадию отечественный теннисист сыграет против победителя противостояния между первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом и аргентицем Тьяго Агустином Тиранте.

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