Вторая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Австрии
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Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу во втором круге турнира категории ATP 250 в австрийском городе Китцбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 110-е место в мировом рейтинге был 91-я ракетка мира, представитель Венгрии Мартон Фучович.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой Александра Шевченко с итоговым счетом - 7:5, 6:4.
Теннисисты провели на грунтовом корте один час и 26 минут. За это время Шевченко совершил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинт из семи заработанных.
За выход в полуфинальную стадию отечественный теннисист сыграет против победителя противостояния между первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом и аргентицем Тьяго Агустином Тиранте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2268222-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-v-avstrii/
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