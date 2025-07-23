45-летняя Винус Уильямс выиграла первый личный матч после возвращения на корт

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла во второй круг хардового турнира WTA 500, который проходит в Вашингтоне (США), передает корреспондент NUR.KZ.

45-летняя спортсменка получила на эти соревнования wild card, то есть специальный допуск от организаторов. Она около 16 месяцев не выступала в WTA-туре не входила в мировой рейтинг перед стартом турнира.

В первом круге одиночной сетки Уильямс встретилась со своей соотечественницей Питон Стирнс — 35-й ракеткой мира. Матч продлился минимальные два сета и завершился победой более опытной американки со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Уильямс выполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов.

Уильям стала самой возрастной победительницей матча WTA-тура после американки чешского происхождения Мартины Навратиловой, которая выиграла встречу в 2004 году в возрасте 47 лет.

Соперницей представительницы США по второму кругу будет полька Магдалена Фрех, получившая пятый номер посева. Кроме того, Уильямс продолжает борьбу в парной сетке. В дуэте со своей соотечественницей Хэйли Баптист она вышла во второй круг благодаря победе со счетом 6:3, 6:1 над канадкой Эжени Бушар и американкой Клерви Нгуну.

Винус Уильямс — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Она семь раз индивидуально выигрывала турниры Большого шлема. В парном разряде собрала "карьерный" Золотой шлем. Является четырехкратной олимпийской чемпионкой и старшей сестрой Серены Уильямс, которая также входит в число самых титулованных теннисисток в истории.

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