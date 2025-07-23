Путинцева проиграла Осаке в первом круге турнира в Вашингтоне
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Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 43-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с японкой Наоми Осакой — 51-й ракеткой мира и победительницей четырех турниров Большого шлема, получившей wild card, то есть специальный допуск от организаторов.
Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 2:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
За время встречи казахстанка выполнила четыре эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала два из трех брейк-пойнтов.
Таким образом, Путинцева завершила выступление на турнире в США. В женской одиночной сетке из казахстанок осталась только Елена Рыбакина, которая продолжает борьбу и в парных соревнованиях.
Осака же вышла во второй круг. Бывший лидер мирового рейтинга на следующей стадии сыграет с британкой Эммой Радукану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2267961-putinceva-proigrala-osake-v-pervom-kruge-turnira-v-vashingtone/
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