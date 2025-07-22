Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира в США, Воскобоева вылетела

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка начала выступление в столице США в парной сетке. Вместе с британкой Эммой Радукану она встретилась в первом круге со словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, которые получили четвертый номер посева.

Матч завершился волевой победой Рыбакиной и ее напарницы на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 2:6, 7:6 (7:4), 11-9. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

Рыбакина и Радукану вышли в четвертьфинал, где их соперницами станут победительницы матча между Джулианой Олмос (Мексика) / Алдилой Сутджиади (Индонезия) и Мию Като (Япония) / У Фансянь (Китайский Тайбэй).

В другой встрече стартового круга потерпела поражение казахстанка Галина Воскобоева. Для 40-летней спортсменке соревнования в США стали первым турниром после возобновления карьеры.

Воскобоева в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой со счетом 5:7, 3:6 уступила американкам Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Таким образом, в парной сетке из казахстанок на соревнованиях в США осталась только Рыбакина. В индивидуальном турнире она получила третий номер посева и начнет выступление со второго круга, где сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

Еще одна казахстанка Юлия Путинцева стартует с первого круга, где встретится с японкой Наоми Осакой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.