Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира в США, Воскобоева вылетела
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка начала выступление в столице США в парной сетке. Вместе с британкой Эммой Радукану она встретилась в первом круге со словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, которые получили четвертый номер посева.
Матч завершился волевой победой Рыбакиной и ее напарницы на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 2:6, 7:6 (7:4), 11-9. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.
Рыбакина и Радукану вышли в четвертьфинал, где их соперницами станут победительницы матча между Джулианой Олмос (Мексика) / Алдилой Сутджиади (Индонезия) и Мию Като (Япония) / У Фансянь (Китайский Тайбэй).
В другой встрече стартового круга потерпела поражение казахстанка Галина Воскобоева. Для 40-летней спортсменке соревнования в США стали первым турниром после возобновления карьеры.
Воскобоева в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой со счетом 5:7, 3:6 уступила американкам Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Таким образом, в парной сетке из казахстанок на соревнованиях в США осталась только Рыбакина. В индивидуальном турнире она получила третий номер посева и начнет выступление со второго круга, где сыграет с канадкой Викторией Мбоко.
Еще одна казахстанка Юлия Путинцева стартует с первого круга, где встретится с японкой Наоми Осакой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2267601-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-prestizhnogo-turnira-v-ssha-voskoboeva-vyletela/
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