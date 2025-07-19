Александр Бублик впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира ATP

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в финал грунтового турнира ATP 250 в Гштааде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 34-е место в мировом рейтинге, посеян на соревнованиях в Швейцарии под вторым номером. В полуфинале его соперником был француз Артур Казо — 116-я ракетка мира, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Бублика со счетом 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.

За время встречи казахстанец выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.

Бублик впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира ATP. За титул в Гштааде он поборется с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло, который занимает 109-е место в мировом рейтинге. Решающий матч запланирован на 20 июля.

Выход в финал уже обеспечил Бублику возвращение в топ-30 мирового рейтинга.

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