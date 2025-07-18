Александр Бублик вышел в полуфинал престижного турнира в Швейцарии

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в швейцарском Гштааде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 34-е место в мировом рейтинге, был 74-я ракетка планеты аргентинец Франсиско Комесанья.

Матч прошел на грунтовом корте и завершился победой Бублика с итоговым счетом в двух сетах 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 13 минут. За это время первая ракетка Казахстана совершил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных.

За выход в финал турнира казахстанец поборется с французом Артуром Казо, который занимает 116-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию.

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