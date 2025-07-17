Матч казахстанских теннисистов завершился победой Бублика над Шевченко

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над своим соотечественником Александром Шевченко на турнире ATP 250 в Гштааде, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая и вторая ракетки страны в мужском одиночном разряде встретились во втором круге грунтовых соревнований в Швейцарии. Бублик одержал победу со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты.

Бублик как второй номер посева автоматически вышел во второй круг, поэтому матч был для него первым на турнире. В четвертьфинале он сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей, который посеян под седьмым номером. Этот матч запланирован на 18 июля.

Напомним, Бублик занимает 34-е место в мировом рейтинге, Шевченко — 101-е. Общий призовой фонд турнира в Гштааде равен почти 600 тыс. долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.