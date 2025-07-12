Историческим разгромом завершился женский финал Уимблдона-2025

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Польская спортсменка, получившая восьмой номер посева, в финале Уимблдона встретилась с американкой Амандой Анисимовой — 12-й ракеткой мира.

Решающий матч травяного турнира Большого шлема продлился два сета и завершился со счетом 6:0, 6:0 в пользу Швентек. Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время полька выполнила два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

Впервые в Открытой эре тенниса одна из участниц женского финала Уимблдона не взяла ни гейма. За всю историю турнира такое ранее случалось лишь однажды — в 1911 году, когда британка Доротея Ламберт-Чамберс обыграла свою соотечественницу Дору Бутби.

Швентек впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона. Теперь в ее активе шесть титулов на турнирах Большого шлема (четыре победы на "Ролан Гаррос" и одна на US Open). Анисимова же показала свой лучший результат на мэйджорах.

Также в субботу состоялся финал Уимблдона в мужском парном разряде. Британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли австралийца Ринки Хидзикату и нидерландца Давида Пела со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

В воскресенье титул в мужском одиночном разряде оспорят итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас — первая и вторая ракетки мира соответственно.

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