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Экс-третья ракетка мира примет участие в престижном турнире в Алматы

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Стефанос Циципас
Стефанос Циципас. Фото: Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

Звезда мирового тенниса грек Стефанос Циципас официально подтвердил участие в турнире категории ATP 250 в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге, поборется за титул турнира ATP 250 Almaty Open.

На его счету 12 титулов ATP в одиночном разряде, финалы "Ролан Гаррос" (2021) и Australian Open (2023), победа на Итоговом турнире ATP (2019), более 300 выигранных матчей в туре ATP.

"С нетерпением жду возвращения в Казахстан. В 2022 году я играл в финале ATP 500 в Астане, и эта страна оставила в моем сердце тёплые воспоминания. Я рад вновь вернуться в эту прекрасную страну, но уже в Алматы. До встречи!" - заявил Циципас.

Напомним, что на ATP 250 в Алматы уже заявлены россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, 14 и 17 ракетки планеты соответственно. При этом Хачанов является действующим чемпионом турнира.

Ожидается, что в домашних соревнованиях примет участие также и лучший теннисист Казахстана Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2263968-eks-tretya-raketka-mira-primet-uchastie-v-prestizhnom-turnire-v-almaty/