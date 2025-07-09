Синнер и Джокович встретятся в полуфинале Уимблдона-2025

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года определились все участники полуфиналов в мужском одиночном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду прошли заключительные четвертьфинальные матчи. В стартовой игре дня встретились итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон — первая и десятая ракетки мира соответственно.

Матч продлился минимальные три сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Лидер мирового рейтинга одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

В другом четвертьфинале встретились итальянец Флавио Коболли и серб Новак Джокович — 24-я и шестая ракетки мира соответственно. Бывший лидер мирового рейтинга одержал волевую победу в четырех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа 10 минут.

В полуфинале Синнер и Джокович сыграют друг с другом. Итальянец во второй раз в карьере дошел до этой стадии на Уимблдоне, что остается его личным рекордом. Серб же семь раз брал титул на травяном турнире Большого шлема (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2022 года).

Напомним, другую путевку в финал оспорят американец Тейлор Фритц и испанец Карлос Алькарас — пятая и вторая ракетки мира соответственно. Полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде запланированы на пятницу, 11 июля.

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