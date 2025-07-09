Швентек и Бенчич сыграют в полуфинале Уимблдона-2025

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года, который принимает Лондон, прошли два заключительных женских четвертьфинала, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом матче игрового дня встретились полька Ига Швентек и россиянка Людмила Самсонова — четвертая и 19-я ракетки мира соответственно.

Бывший лидер мирового рейтинга одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Швентек впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона.

В другом четвертьфинале встретились россиянка Мирра Андреева и швейцарка Белинда Бенчич — седьмая и 35-я ракетки мира соответственно. Матч продлился два сета, оба из которых завершились на тай-брейках.

Бенчич одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Олимпийская чемпионка Токио-2020 также впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона.

Матч между Швентек и Бенчич запланирован на четверг, 10 июля. Победительница выйдет в финал, где сыграет с белоруской Ариной Соболенко или американкой Амандой Анисимовой.

В прошлом году Уимблдон среди женщин выиграла чешка Барбора Крейчикова, которая в нынешнем сезоне вылетела в третьем круге.

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