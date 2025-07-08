Карлос Алькарас в третий раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года, который принимает Лондон, прошли два первых мужских четвертьфинала, передает корреспондент NUR.KZ.

В стартовом матче игрового дня встретились американец Тейлор Фритц и россиянин Карен Хачанов — пятая и 20-я ракетки мира соответственно.

Матч продлился четыре сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Представитель США одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.

В другом четвертьфинале встретились британец Кэмерон Норри и испанец Карлос Алькарас — 61-я и вторая ракетки мира соответственно.

Вице-лидер мирового рейтинга одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Таким образом, Фритц и Алькарас проведут очный матч в полуфинале. Испанец в третий раз подряд дошел до этой стадии на Уимблдоне. В предыдущих двух сезонах он становился чемпионом травяного турнира Большого шлема. Фритц впервые пробился в полуфинал на этих соревнованиях.

Два оставшихся мужских четвертьфинала пройдут в среду. Итальянцы Янник Синнер и Флавио Коболли сыграют с американцем Беном Шелтоном и сербом Новаком Джоковичем соответственно. Победители этих матчей проведут очную встречу на следующей стадии.

Напомним, ранее определилась первая полуфинальная пара Уимблдона-2025 и в женской одиночной сетке.

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