Определилась первая полуфинальная пара в женской сетке Уимблдона-2025

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года, который принимает Лондон, прошли два первых женских четвертьфинала, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом матче игрового дня встретились белоруска Арина Соболенко и немка Лаура Зигемунд — первая и 104-я ракетки мира соответственно.

Лидер мирового рейтинга одержала волевую победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 54 минуты.

Соперницей Соболенко по полуфиналу станет американка Аманда Анисимова. Представительница США, получившая 13-й номер посева, в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:1, 7:6 (11:9). Этот матч продлился 1 час 39 минут.

Соболенко в третий раз за карьеру пробилась в полуфинал Уимблдона и повторила личный рекорд. Анисимова впервые дошла до данной стадии на травяном турнире Большого шлема.

Напомним, представительница США в первом круге Уимблдона-2025 разгромила вторую ракетку Казахстана Юлия Путинцеву, не отдав ей ни гейма.

Два оставшихся четвертьфинала пройдут в среду. Россиянки Людмила Самсонова и Мирра Андреева сыграют с полькой Игой Швентек и швейцаркой Белиндой Бенчич соответственно. Победительницы этих матчей проведут очную встречу на следующей стадии.

В прошлом году Уимблдон среди женщин выиграла чешка Барбора Крейчикова, которая в нынешнем сезоне вылетела в третьем круге.

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