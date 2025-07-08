Определилась первая полуфинальная пара в женской сетке Уимблдона-2025
Опубликовано:
На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года, который принимает Лондон, прошли два первых женских четвертьфинала, передает корреспондент NUR.KZ.
В первом матче игрового дня встретились белоруска Арина Соболенко и немка Лаура Зигемунд — первая и 104-я ракетки мира соответственно.
Лидер мирового рейтинга одержала волевую победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 54 минуты.
Соперницей Соболенко по полуфиналу станет американка Аманда Анисимова. Представительница США, получившая 13-й номер посева, в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:1, 7:6 (11:9). Этот матч продлился 1 час 39 минут.
Соболенко в третий раз за карьеру пробилась в полуфинал Уимблдона и повторила личный рекорд. Анисимова впервые дошла до данной стадии на травяном турнире Большого шлема.
Напомним, представительница США в первом круге Уимблдона-2025 разгромила вторую ракетку Казахстана Юлия Путинцеву, не отдав ей ни гейма.
Два оставшихся четвертьфинала пройдут в среду. Россиянки Людмила Самсонова и Мирра Андреева сыграют с полькой Игой Швентек и швейцаркой Белиндой Бенчич соответственно. Победительницы этих матчей проведут очную встречу на следующей стадии.
В прошлом году Уимблдон среди женщин выиграла чешка Барбора Крейчикова, которая в нынешнем сезоне вылетела в третьем круге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2263380-opredelilas-pervaya-polufinalnaya-para-v-zhenskoy-setke-uimbldona-2025/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах