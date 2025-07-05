Первая ракетка Казахстана потерпела два поражения за день на Уимблдоне-2025
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Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу спортсменка провела два матча на Уимблдоне — единственном травяном турнире Большого шлема.
Сначала Данилина выступила во втором круге женского парного турнира. Ее дуэт с чешкой Мари Боузковой противостоял россиянке Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс, которые получили восьмой номер посева.
Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Данилиной и Боузковой со счетом 2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
Затем Данилина выступила в первом круге смешанного парного турнира. Ее дуэт с финном Харри Хелиоваарой получил первый номер посева и входил в число главных фаворитов Уимблдона.
Однако уже в стартовом матче эта пара потерпела поражение. Данилина и Хелиоваара со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 1:6 уступили нидерландцу Сэму Вербеку и чешке Катерине Синяковой. Соперники провели на корте 1 час 28 минут.
Напомним, ранее в субботу в третьем круге одиночного турнира вылетела Елена Рыбакина. Таким образом, представителей Казахстана на Уимблдоне-2025 не осталось.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2262741-pervaya-raketka-kazahstana-poterpela-dva-porazheniya-za-den-na-uimbldone-2025/
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