Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне на стадии третьего круга
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение на стадии третьего круга на Открытом чемпионате Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была 22 ракетка планеты, датчанка Клара Таусон.
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Рыбакиной с итоговым счетом - 6:7 (6:8), 3:6.
Матч дважды был остановлен из-за погодных условий. Теннисистки провели на корте два часа и пять минут. За это время казахстанка совершила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни один брейк-поинт из четырех заработанных.
Таким образом, из представителей Казахстана выступление на Уимблдоне продолжает только Анна Данилина в парном разряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2262708-elena-rybakina-zavershila-vystuplenie-na-uimbldone-na-stadii-tretego-kruga/
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