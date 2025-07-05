Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне на стадии третьего круга

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение на стадии третьего круга на Открытом чемпионате Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была 22 ракетка планеты, датчанка Клара Таусон.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Рыбакиной с итоговым счетом - 6:7 (6:8), 3:6.

Матч дважды был остановлен из-за погодных условий. Теннисистки провели на корте два часа и пять минут. За это время казахстанка совершила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни один брейк-поинт из четырех заработанных.

Таким образом, из представителей Казахстана выступление на Уимблдоне продолжает только Анна Данилина в парном разряде.

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