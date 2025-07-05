"Засунул палец в розетку": бывший тренер Рыбакиной вспомнил о работе с казахстанкой

Бывший хорватский теннисист и действующий тренер Горан Иванишевич вспомнил период работы с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportal.rs.

Специалист начал сотрудничать с лучшей теннисисткой Казахстана в женском одиночном разряде прошлой осенью. В январе после Australian Open они прекратили совместную работу.

Теперь Рыбакина тренируется под руководством итальянца Давиде Сангвинетти, но с их командой по-прежнему взаимодействует хорват Стефано Вуков, который был отстранен Женской теннисной ассоциацией за проявления насилия.

Иванишевич во время Уимблдона-2025 появился в эфире крупного сербского СМИ Sport Klub и вспомнил, как начал работу с Рыбакиной после долгого периода сотрудничества с сербом Новак Джоковичем.

"Я прекрасно отдохнул девять месяцев, а потом... Не хочу показаться грубым, но засунул пальцы в розетку. Мне досталась теннисистка, которая является первой фавориткой Уимблдона, которая может выиграть турнир Большого шлема. Я выбрался из той ситуации, отдохнул еще четыре месяца, а потом снова попал в интересную историю. Уже начал думать, что со мной что-то не так. Или люди считают, что именно я решаю эти проблемы", — сказал Иванишевич.

Сейчас хорват работает с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который из-за травмы снялся по ходу матча первого круга Уимблдона-2025.

Напомним, Рыбакина на травяном турнире Большого шлема уже дошла до третьего круга, где сыграет с датчанкой Кларой Таусон.

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