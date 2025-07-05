"Она суперкрасивая": модель поразила зрителей Уимблдона и стала секс-символом тенниса

В эти дни в Великобритании проходит легендарный теннисный турнир Уимблдон, на котором одной из самых обсуждаемых персон благодаря своей внешности стала Карсон Брэнстин, передает NUR.KZ.

Перед стартом турнира первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своей сопернице в первом кругу. Ею стала канадская спортсменк Карсон Брэнстин.

"Я знаю, что она суперкрасивая. На днях я открыла социальные сети и увидела ее интервью после квалификации. Я сказала: "Боже мой, эта девушка такая красивая", - приводит слова Соболенко издание "Чемпионат".

Свой матч Соболенко выиграла, но после турнира Карсон Брэнстин стала очень популярной благодаря своей эффектной внешности. По данным РИА Новости, девушку стали называть секс-символом мирового тенниса.

Отмечается, что девушка регулярно получала травмы и перенесла несколько операций. Поэтому последний полноценный сезон в теннисе она провела в 15 лет, сейчас ей 24.

Долгое время самым большим успехом для нее были победы в парном разряде на двух юниорских турнирах Большого шлема. В рейтинге она поднималась максимум на 190-е место.

За это время девушка получила степень в области общества, этики и права, благодаря чему во время восстановления подрабатывала помощником адвоката. Ее мечта вне корта - юридическая лицензия.

Как пишет Sports.ru, Бранстин еще и профессиональная модель. Теннисную карьеру 24-летняя уроженка Калифорнии спонсирует за счет модельной работы.

"Я люблю работать на камеру, это весело. Я люблю моду, и это позволяет мне оплачивать поездки. Я не хотела просить деньги у родителей, а хотела оплачивать все сама.

Агентства подписали меня не из-за тенниса - а из-за внешности. Хотя модельная работа и теннис на удивление похожи. Тебя часто воспринимают как объект, а не как человека", - признавалась девушка.