Александр Бублик вылетел с парного турнира Уимблдона на стадии первого круга

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление в парном турнире Открытого чемпионата Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист выступал на Уимблдоне в тандеме с итальянцем Флавио Коболли. Соперниками Александра и Флавио в матче первого круга был британский дуэт Маркуса Уиллиса и Билли Харриса.

Встреча продлилась два сета, оба из которых завершились на тай-брейках. Матч закончился поражением казахстанско-итальянской пары с итоговым счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Теннисисты провели на корте один час и 26 минут. За это время Бублик с напарником совершили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти возможных.

Таким образом, лучший теннисист Казахстана завершил выступление на турнире Большого шлема в Англии. Ранее он потерпел поражение в стартовом круге в одиночном разряде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.