Еще одна топовая соперница Рыбакиной сенсационно вылетела с Уимблдона-2025
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Пятая ракетка мира в женском одиночном разряде Жасмин Паолини завершила личное выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Итальянка, получившая четвертый номер посева, во втором круге встретилась с россиянкой Камиллой Рахимовой — 80-й ракеткой мира.
Матч продлился максимальные три сета. Рахимова одержала волевую победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
Таким образом, Паолини завершила выступление в индивидуальной сетке Уимблдона, где она считалась одной из главных фавориток. В 2024 году итальянка дошла до финала на травяном турнире Большого шлема.
При этом Паолини еще выступит на британском мэйджоре в парном разряде. Ее дуэт с соотечественницей Сарой Эррани получил третий номер посева.
Напомним, что ранее с Уимблдона-2025 уже вылетели американки Коко Гауфф и Джессика Пегула — вторая и третья ракетки мира соответственно. Из казахстанок выступление на турнире продолжает Елена Рыбакина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2261814-eshche-odna-topovaya-sopernica-rybakinoy-sensacionno-vyletela-s-uimbldona-2025/
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