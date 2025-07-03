Юлия Путинцева потерпела еще одно поражение на Уимблдоне-2025

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела еще одно поражение на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее спортсменка вылетела в первом круге индивидуального турнира, не сумев выиграть ни гейма у американки Аманды Анисимовой.

В среду Путинцева стартовала в парном разряде вместе с представительницей США Питон Стирнс. Их соперницами по первому кругу были Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и чешка Барбора Крейчикова.

Матч продлился минимальные два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Хаочин и Крейчикова одержали победу со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Путинцева и Стирнс выполнили один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из восьми брейк-пойнтов.

Таким образом, вторая ракетка Казахстана завершила выступление на Уимблдоне-2025 в обоих разрядах. Из представительниц страны на турнире остались только Елена Рыбакина (одиночный турнир) и Анна Данилина (пары + микст).

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