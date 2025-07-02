Чемпионка "Ролан Гаррос" сенсационно проиграла украинке в первом круге Уимблдона-2025

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Коко Гауфф завершила выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Американка, уступающая в мировом рейтинге только белоруске Арине Соболенко и получившая второй номер посева, в стартовом круге встретилась с украинкой Даяной Ястремской — 42-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Ястремская одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Украинка вышла во второй круг, где сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Гауфф же завершила выступление на Уимблдоне. Напомним, американка стала чемпионкой прошлого турнира Большого шлема — "Ролан Гаррос", который проходит на грунте.

Ранее в первом круге травяного мэйджора вылетела еще одна представительница США, занимающая третье место в мировом рейтинге. Из казахстанок пройти стартовую стадию в одиночном разряде смогла только Елена Рыбакина.

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