Чемпионка "Ролан Гаррос" сенсационно проиграла украинке в первом круге Уимблдона-2025
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Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Коко Гауфф завершила выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Американка, уступающая в мировом рейтинге только белоруске Арине Соболенко и получившая второй номер посева, в стартовом круге встретилась с украинкой Даяной Ястремской — 42-й ракеткой мира.
Матч продлился минимальные два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Ястремская одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Украинка вышла во второй круг, где сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Гауфф же завершила выступление на Уимблдоне. Напомним, американка стала чемпионкой прошлого турнира Большого шлема — "Ролан Гаррос", который проходит на грунте.
Ранее в первом круге травяного мэйджора вылетела еще одна представительница США, занимающая третье место в мировом рейтинге. Из казахстанок пройти стартовую стадию в одиночном разряде смогла только Елена Рыбакина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2261556-chempionka-rolan-garros-sensacionno-proigrala-ukrainke-v-pervom-kruge-uimbldona-2025/
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