Все казахстанские теннисисты вылетели в первом круге Уимблдона-2025
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Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на Открытом чемпионате Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, в первом круге травяного турнира Большого шлема встретился с американцем Райлли Опелкой — 70-й ракеткой мира.
Матч продлился минимальные три сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Представитель США одержал победу со счетом 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).
Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов.
Таким образом, представителей Казахстана в мужской одиночной сетке Уимблдона не осталось. Ранее в первом круге вылетели Александр Бублик и Бейбит Жукаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2261403-vse-kazahstanskie-tennisisty-vyleteli-v-pervom-kruge-uimbldona-2025/
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