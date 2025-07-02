Все казахстанские теннисисты вылетели в первом круге Уимблдона-2025

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на Открытом чемпионате Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, в первом круге травяного турнира Большого шлема встретился с американцем Райлли Опелкой — 70-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные три сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Представитель США одержал победу со счетом 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Таким образом, представителей Казахстана в мужской одиночной сетке Уимблдона не осталось. Ранее в первом круге вылетели Александр Бублик и Бейбит Жукаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.