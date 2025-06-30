Путинцева поднялась в мировом рейтинге перед стартом Уимблдона, Рыбакина сохранила позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила последнее обновление мирового рейтинга перед стартом Уимблдона-2025, передает NUR.KZ.

Матчи основной сетки травяного турнира Большого шлема начнутся в понедельник, 30 июня.

В стартовый день от Казахстана выступит Юлия Путинцева, которая в новой версии рейтинга поднялась на одну позицию и стала 33-й. Вторая ракетка страны в первом круге Уимблдона сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Представительница США в мировом рейтинге поднялась с 13-й на 12-ю строчку.

На позицию выше Анисимовой идет Елена Рыбакина. Положение лучшей теннисистки Казахстана в одиночном разряде перед Уимблдоном не изменилось.

Лидирует в мировом рейтинге по-прежнему белоруска Арина Соболенко. Следом в топ-3 идут американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

В парном разряде первую строчку удерживает чешка Катерина Синякова. Казахстанка Анна Данилина благодаря победе на турнире в Истбурне поднялась на одну позицию и стала восьмой, добившись лучшего показателя в карьере. Партнерша отечественной спортсменки по триумфальным соревнованиям чешка Мари Боузкова улучшила положение на 16 строчек и заняла 68-е место.

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