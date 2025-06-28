Лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Англии

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в финальном матче травяного турнира категории WTA 250 в английском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступала в парном разряде на травяном турнире в Англии вместе с представительницей Чехии Марией Боузковой. Их соперницами был дуэт китаянки Се Шувэй и Майи Джойнт.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-чешского тандема с итоговым счетом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте один час и 23 минуты. За это время Анна и Мария совершили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Таким образом, Данилина и Боузкова после победы заработают 250 рейтинговых очков. После обновления рейтинга WTA казахстанка поднимется на одну позицию и станет восьмой ракеткой планеты.

Отметим, для казахстанской теннисистки это четвертый финал в турнирах подряд. Она становилась вице-чемпионкой на "Ролан Гарросе", а также в Лондоне и Ноттингеме.

Следующим турниром для Анны станет единственный турнир категории Большого шлема, который проводится на травяном покрытии - "Уимблдон".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.