Лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Англии
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Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в финальном матче травяного турнира категории WTA 250 в английском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка выступала в парном разряде на травяном турнире в Англии вместе с представительницей Чехии Марией Боузковой. Их соперницами был дуэт китаянки Се Шувэй и Майи Джойнт.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-чешского тандема с итоговым счетом 6:4, 7:5.
Теннисистки провели на корте один час и 23 минуты. За это время Анна и Мария совершили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Таким образом, Данилина и Боузкова после победы заработают 250 рейтинговых очков. После обновления рейтинга WTA казахстанка поднимется на одну позицию и станет восьмой ракеткой планеты.
Отметим, для казахстанской теннисистки это четвертый финал в турнирах подряд. Она становилась вице-чемпионкой на "Ролан Гарросе", а также в Лондоне и Ноттингеме.
Следующим турниром для Анны станет единственный турнир категории Большого шлема, который проводится на травяном покрытии - "Уимблдон".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2260392-luchshaya-tennisistka-kazahstana-anna-danilina-stala-chempionkoy-turnira-v-anglii/
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