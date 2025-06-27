Анна Данилина в четвертый раз подряд сыграет в финале престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинальном матче турнира категории WTA 250 в английском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде на травяном турнире в Англии вместе с представительницей Чехии Марией Боузковой. Их соперницами был дуэт спортсменок из Великобритании Хэрриет Дарт и Майи Люмсден.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-чешского тандема на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 2:6, 7:5, 11:9.

Теннисистки провели на корте один час и 37 минут. За это время Анна и Мария совершили одну подачу навылет, допустили две двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11 заработанных.

Таким образом, Данилина и Боузкова сыграют в финале за трофей турнира. Их соперницы определятся позднее.

Отметим, для казахстанской теннисистки это четвертый финал в турнирах подряд. Она становилась вице-чемпионкой на "Ролан Гарросе", а также в Лондоне и Ноттингеме.

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