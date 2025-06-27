Анна Данилина в четвертый раз подряд сыграет в финале престижного турнира
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Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинальном матче турнира категории WTA 250 в английском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде на травяном турнире в Англии вместе с представительницей Чехии Марией Боузковой. Их соперницами был дуэт спортсменок из Великобритании Хэрриет Дарт и Майи Люмсден.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-чешского тандема на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 2:6, 7:5, 11:9.
Теннисистки провели на корте один час и 37 минут. За это время Анна и Мария совершили одну подачу навылет, допустили две двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11 заработанных.
Таким образом, Данилина и Боузкова сыграют в финале за трофей турнира. Их соперницы определятся позднее.
Отметим, для казахстанской теннисистки это четвертый финал в турнирах подряд. Она становилась вице-чемпионкой на "Ролан Гарросе", а также в Лондоне и Ноттингеме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2260203-anna-danilina-v-chetvertyy-raz-podryad-sygraet-v-finale-prestizhnogo-turnira/
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