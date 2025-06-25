Лучшая теннисистка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Англии
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Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в английском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка выступает в парном турнире вместе с представительницей Чехии Марией Боузковой. Их соперницами был дуэт спортсменок из Великобритании Джоди Бёрредж и Сонал Картал.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-чешского тандема с итоговым счетом - 6:4, 7:6 (7:1).
Теннисистки провели на корте один час и 34 минуты. За это время Анна и Мария совершили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-поинта из 12 заработанных.
В полуфинале Данилина и Боузкова сыграют против еще одного британского дуэта Харриет Дарт и Майя Люмсден.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2259417-luchshaya-tennisistka-kazahstana-vyshla-v-polufinal-turnira-v-anglii/
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