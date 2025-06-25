Бублик снялся с турнира в Великобритании перед Уимблдоном

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик отказался от участия в травяном турнире ATP 250 в британском Истбурне, передает корреспондент NUR.KZ.

У спортсмена, занимающего 30-е место в мировом рейтинге, во вторник был запланирован матч первого круга против аргентинца Франсиско Комесаньи — 65-й ракетки мира.

Однако Бублик пропал из заявочных листов, а соперником южноамериканца назначили американца Дженсона Бруксби — 149-ю ракетку мира. Представитель США после снятия казахстанца попал в основную сетку на правах лаки-лузера и в итоге обыграл Комесанью со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Причины отказа Бублика от участия не разглашаются. Однако в теннисном туре спортсмены часто снимаются с менее статусных соревнований, если неделей ранее доходят до высоких стадий на другом старте. Казахстанец же в воскресенье выиграл финал турнира ATP 500 в Галле и забрал пятый титул в одиночном разряде.

Таким образом, следующим стартом для Бублика должен стать Уимблдон — третий в сезоне и единственный травяной турнир Большого шлема. Основная сетка британского мэйджора стартует 30 июня. Казахстанец будет в статусе сеяного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.