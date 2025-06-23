Почему Бублик выбрал Казахстан вместо России, объяснили в федерации тенниса

Вице-президент федерации тенниса РК Юрий Польский рассказал изданию "Советский спорт", почему Александр Бублик решил выступать за Казахстан.

В 2016 теннисист сменил гражданство - тогда ему было 19 лет.

Первой причиной, которую огласил Польский, является то, что в России много талантливых теннисистов.

"Нельзя сказать, что к Саше не было интереса. Он был, но поддержка была недостаточной", - заявил он.

Также, по словам вице-президента, федерация тенниса Казахстана его поддержала и дала команду.

"Бублик для нас был в приоритете и на первом месте. В-третьих, когда теннисист переходит играть за другую страну, ему нужно доказать всем, что он это сделал не зря", - пояснил Польский.

Напомним, что лучший теннисист Казахстана в финале "пятисотника" в Германии одержал победу над 11-й ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

За победу на турнире Бублик получит 471 755 евро призовых (284 миллиона тенге по курсу на момент публикации).

Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле. Ранее, он выигрывал титул данных соревнований в 2023 году.

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