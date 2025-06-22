Миллионы тенге: сколько заработал Бублик за победу в финале турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик заработал внушительный гонорар после победы в финале турнира ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в финале "пятисотника" в Германии одержал победу над 11-й ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

За победу на турнире Бублик получит 471 755 евро призовых (284 миллиона тенге по курсу на момент публикации).

Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле. Ранее, он выигрывал титул данных соревнований в 2023 году.

Всего же для Александра это пятый титул под эгидой ATP в одиночном разряде. Лучший теннисист страны помимо травяного турнира в Галле, становился чемпионом дважды на ATP 250 во французском Монпелье (2022, 2024) и один раз на ATP 250 в бельгийском Антверпене (2023).

Также помимо призовых Бублик получил 500 рейтинговых очков и взлетит в обновленном мировом рейтинге.

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