Александр Бублик второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP 500 в Германии
Опубликовано:
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 45-е место в мировом рейтинге, был 22-я ракетка планеты, россиянин Карен Хачанов, который получил на турнире восьмой номер посева.
Матч продлился три сета и завершился победой Бублика с итоговым счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Теннисисты провели на корте два часа и три минуты. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 19 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.
В финале турнира Бублик сыграет против 11-й ракетки планеты, россиянина Даниила Медведева, который получил третий номер посева на этих соревнованиях.
Напомним, на стадии 1/8 финала Александр Бублик выбил из соревнований лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, а в четвертьфинале обыграл 23-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. В текущем live-рейтинге ATP казахстанец уже поднялся на восемь позиций и теперь располагается на 37-м месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2258031-aleksandr-bublik-vyshel-v-final-prestizhnogo-turnira-v-germanii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах