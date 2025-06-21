Александр Бублик второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP 500 в Германии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 45-е место в мировом рейтинге, был 22-я ракетка планеты, россиянин Карен Хачанов, который получил на турнире восьмой номер посева.

Матч продлился три сета и завершился победой Бублика с итоговым счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисисты провели на корте два часа и три минуты. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 19 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

В финале турнира Бублик сыграет против 11-й ракетки планеты, россиянина Даниила Медведева, который получил третий номер посева на этих соревнованиях.

Напомним, на стадии 1/8 финала Александр Бублик выбил из соревнований лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, а в четвертьфинале обыграл 23-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. В текущем live-рейтинге ATP казахстанец уже поднялся на восемь позиций и теперь располагается на 37-м месте.

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