Лучшая теннисистка Казахстана вышла в финал престижного турнира в Англии

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале травяного турнира категории WTA 250 в английском Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка принимает участие в соревнованиях в дуэте с японкой Эной Сибахарой, они получили четвертый номер посева. Соперницами Данилиной и Сибахары по полуфиналу были первые сеянные турнира китаянкой Чжан Шуай и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Матч завершился победой казахстанско-японского дуэта на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 5:7, 6:4, 10:4.

Теннисистки провели на корте один час и 39 минут. За это время Анна и Эна совершили две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи возможных.

В финале казахстанка с напарницей сыграют против победителя противостояния между бразильско-немецким дуэтом Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд и российско-итальянского тандемы Ирины Хромачевой и Фанни Столар.

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