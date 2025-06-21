Лучшая теннисистка Казахстана вышла в финал престижного турнира в Англии
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Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале травяного турнира категории WTA 250 в английском Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка принимает участие в соревнованиях в дуэте с японкой Эной Сибахарой, они получили четвертый номер посева. Соперницами Данилиной и Сибахары по полуфиналу были первые сеянные турнира китаянкой Чжан Шуай и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.
Матч завершился победой казахстанско-японского дуэта на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 5:7, 6:4, 10:4.
Теннисистки провели на корте один час и 39 минут. За это время Анна и Эна совершили две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи возможных.
В финале казахстанка с напарницей сыграют против победителя противостояния между бразильско-немецким дуэтом Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд и российско-итальянского тандемы Ирины Хромачевой и Фанни Столар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2257983-luchshaya-tennisistka-kazahstana-vyshla-v-final-prestizhnogo-turnira-v-anglii/
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