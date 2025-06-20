Елена Рыбакина проиграла первой ракетке мира на турнире в Германии

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко на турнире WTA 500 в Берлине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была первая ракетка планеты Арина Соболенко из Беларуси.

Матч продлился три сета и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом - 6:7 (6:8), 6:3, 6:7 (6:8).

Теннисистки провели на корте два часа и 45 минут. За это время лучшая теннисистка Казахстана совершила 14 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из десяти заработанных.

В полуфинале турнира Арина Соболенко поборется против чешской теннисистки Маркеты Вондроушова, которая занимает 164-е место в мировом рейтинге.

Ранее, лучший теннисист Казахстана в мужском разряде Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле, а первая ракетка страны в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале соревнований в Ноттингеме.

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