Александр Бублик одержал победу на турнире в Германии и поборется за выход в финал

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 45-е место в мировом рейтинге был 23-я ракетка планеты, чешский теннисист Томаш Махач.

Матч продлился два сета и завершился победой Бублика со счетом - 7:6 (7:2), 6:3.

Теннисисты провели на корте один час и 24 минуты. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 19 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести возможных.

В полуфинале турнира Александр сыграет против победителя противостояния между аргентинцем Томас Мартин Этчевери и россиянином Кареном Хачановым.

Напомним, на стадии 1/8 Александр Бублик выбил из соревнований лидера мирового рейтинга, итальянца Янника Синнер. Благодаря этому результату в текущем live-рейтинге ATP казахстанец уже поднялся на четыре позиции.

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