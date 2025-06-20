Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира в Англии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступает на турнире в дуэте с японкой Еной Шибахарой, где они получили четвертый номер посева. Соперницами Данилиной и Шибахары был тандем представительницы Чехии Анастасии Детюк и голландки Бибианы Схоофс.

Встреча продлилась два сета и завершилась с итоговым счетом - 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисистки провели на корте один час и 27 минут. За это время Анна и Ена совершили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-поинта и з семи возможных.

В полуфинале турнира в Ноттингеме казахстанско-японский дуэт сыграют с первыми сеянными соревнований китаянки Чжан Шуай и Се Шувай из Китайского Тайбэя.

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