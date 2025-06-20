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    Спорт

      "Я дожал его, парни": Бублик сослался на свою старую шутку после победы над первой ракеткой мира

      Опубликовано:

      Казахстанский теннисист Александр Бублик
      Александр Бублик. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

      Казахстанский теннисист Александр Бублик иронично отреагировал на победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вспомнил свою шутку, передает NUR.KZ.

      Александр Бублик под постом Instagram-канала Tennis TV, в котором сообщалось об его победе над первой ракеткой мира Янником Синнером, написал отсылку к своей старой шутке.

      "Я дожал его, парни", - написал Бублик.

      Отметим, что 4 июня теннисисты уже встречались в четвертьфинале Ролан Гаррос, тогда сильнее оказался итальянец. Для Бублика тот результат стал лучшим на турнирах Большого шлема.

      "Я почти добил его, парни", - написал тогда Бублик.

      Добавим, что тогда ответ Бублика был вдохновлен комментарием американца Тейлора Фритца о поражении норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Риме (Италия). Рууд проиграл Синнеру со счетом 0:6, 1:6, а Фритц написал: "Ты почти его добил".

      На Ролан Гаррос матч продлился 1 час 50 минут и завершился поражением Бублика. Казахстанец не смог выиграть и партии у первой ракетки мира, итоговый счет - 1:6, 5:7, 0:6.

      А вчера матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Бублика со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.

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