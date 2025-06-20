Бублик обыграл первую ракетку мира Синнера на престижном турнире в Германии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с итальянцем Янником Синнером — первой ракеткой планеты.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Бублика со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.

За время встречи казахстанец выполнил 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Бублик сыграет с чехом Томашем Махачем, который занимает 23-е место в мировом рейтинге и получил в Галле седьмой номер посева.

Казахстанец взял у Синнера реванш за поражение в четвертьфинале на недавнем "Ролан Гаррос". Бублик стал вторым спортсменом после испанца Карлоса Алькараса, которому с прошлого августа удалось обыграть итальянца.

Всего это вторая победа казахстанца над Синнером. Ранее Бублик обыгрывал этого теннисиста в Галле в 2023 году, но тогда итальянец снялся по ходу встречи.

Напомним, на проходящем параллельном женском турнире в Берлине первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина также пробилась в четвертьфинал, где сыграет с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

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