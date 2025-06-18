Юлия Путинцева вылетела с турнира в Англии на стадии второго круга
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Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение во втором круге травяного турнира WTA 250 в английском городе Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 32-е место в мировом рейтинге, была 38-я ракетка планеты представительница Словакии Ребекка Шрамкова.
Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась победой соперницы с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4.
Теннисистки провели на корте два часа и девять минут. За это время Путинцева совершила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.
Таким образом, вторая ракетка страны завершила выступление на турнире в Англии. Представительниц Казахстана на этих соревнованиях не осталось.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2256933-yuliya-putinceva-vyletela-s-turnira-na-stadii-vtorogo-kruga/
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