Юлия Путинцева вылетела с турнира в Англии на стадии второго круга

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение во втором круге травяного турнира WTA 250 в английском городе Ноттингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 32-е место в мировом рейтинге, была 38-я ракетка планеты представительница Словакии Ребекка Шрамкова.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась победой соперницы с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте два часа и девять минут. За это время Путинцева совершила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Таким образом, вторая ракетка страны завершила выступление на турнире в Англии. Представительниц Казахстана на этих соревнованиях не осталось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.