Первая ракетка Казахстана Александр Бублик победой открыл травяной сезон
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Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с победы стартовал на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с французом Александром Мюллером — 40-й ракеткой мира.
Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте ровно час.
За время встречи Бублик выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.
Во втором круге первая ракетка Казахстана сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и немцем Янником Ханфманном, который пробился в основную сетку через квалификацию. Напомним, с лидером мирового рейтинга Бублик встречался на недавнем "Ролан Гаррос" и уступил ему в четвертьфинале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2256060-pervaya-raketka-kazahstana-aleksandr-bublik-pobedoy-otkryl-travyanoy-sezon/
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