Первая ракетка Казахстана Александр Бублик победой открыл травяной сезон

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с победы стартовал на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с французом Александром Мюллером — 40-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте ровно час.

За время встречи Бублик выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.

Во втором круге первая ракетка Казахстана сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и немцем Янником Ханфманном, который пробился в основную сетку через квалификацию. Напомним, с лидером мирового рейтинга Бублик встречался на недавнем "Ролан Гаррос" и уступил ему в четвертьфинале.

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