Юлия Путинцева с победы стартовала на престижном турнире в Англии

Вторая ракетка Казахстана в женском парном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире категории WTA 250 в английском городе Ноттингем, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 32-й ракетки мира из Казахстана была британка Ханна Клагмэн, которая занимает 577-е место в мировом рейтинге. Оппонентка получила "wild card", то есть специальный допуск от организаторов.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Путинцевой с итоговым счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на травяном корте один час и десять минут.

За это время Юлия совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из семи возможных.

В следующем круге Путинцева сыграет против победительницы противостояния между немкой Лаурой Зигемунд и словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.