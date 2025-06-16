Юлия Путинцева с победы стартовала на престижном турнире в Англии
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Вторая ракетка Казахстана в женском парном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире категории WTA 250 в английском городе Ноттингем, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей 32-й ракетки мира из Казахстана была британка Ханна Клагмэн, которая занимает 577-е место в мировом рейтинге. Оппонентка получила "wild card", то есть специальный допуск от организаторов.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой Путинцевой с итоговым счетом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на травяном корте один час и десять минут.
За это время Юлия совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из семи возможных.
В следующем круге Путинцева сыграет против победительницы противостояния между немкой Лаурой Зигемунд и словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2255985-yuliya-putinceva-s-pobedy-startovala-na-prestizhnom-turnire-v-anglii/
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