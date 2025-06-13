Первая ракетка Казахстана вышла в финал крупного турнира в Лондоне

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в финал на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях в столице Великобритании с россиянкой Дианой Шнайдер. Их дуэт впервые играет вместе и получил второй номер посева.

В полуфинале Данилина и Шнайдер встретились с китаянкой Чжан Шуай и австралийкой Эллен Перес, которые посеяны под третьим номером. Игра завершилась на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 2:6, 11:9 в пользу казахстанки и россиянки, которые реализовали третий матчбол.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За это время Данилина и Шнайдер выполнили один эйс, допустили одну ошибку и реализовали два из шести брейк-пойнтов.

В финале спортсменки встретятся с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, которые посеяны под четвертым номером, а в четвертьфинале выбили из борьбы казахстанок Елену Рыбакину и Юлию Путинцеву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.