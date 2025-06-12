Первая ракетка Казахстана пробилась в полуфинал престижного турнира в Лондоне

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка на соревнованиях в столице Великобритании выступает вместе с россиянкой Дианой Шнайдер. Их дуэт получил второй номер посева.

В четвертьфинале Данилина и Шнайдер встретились с австралийкой Сторм Хантер и американкой Дезире Кравчик. Матч продлился два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 7:6 (7:4), 6:4 в пользу казахстанки и россиянки.

Путевку в финал Данилина и Шнайдер оспорят с австралийкой Эллен Перес и китаянкой Чжан Шуай, которые посеяны под третьим номером.

Напомним, турнир в Лондоне открывает травяной сезон. Для Данилиной это первые соревнования после "Ролан Гаррос", где она дошла до финала и заработала повышение в мировом рейтинге до рекордной для себя девятой позиции.

Другие представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, которые вместе выступили в парном разряде, не смогли выйти в полуфинал.

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