Пара Путинцевой и Рыбакиной не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Лучшие теннисистки Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина и Юлия Путинцева завершили совместное выступление на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественные теннисистки в паре одержали одну победу на соревнованиях в столице Великобритании и вышли в четвертьфинал. На этой стадии им противостояли американка Айша Мухаммад и нидерландка Деми Схурс, которые получили четвертый номер посева.

Матч завершился поражением Путинцевой и Рыбакиной в двух сетах со счетом 1:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

За время встречи представительницы Казахстана выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали один из двух брейк-пойнтов.

В другом матче игрового дня выступила еще одна отечественная теннисистка Анна Данилина. Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 над австралийкой Сторм Хантер и американкой Дезире Кравчик.

В полуфинале Данилина и ее напарница встретятся с австралийкой Эллен Перес и китаянкой Чжан Шуай. Дуэты посеяны под вторым и третьим номерами соответственно.

Добавим, что Рыбакина продолжает выступление в одиночном разряде. Ранее в четверг она обыграла обидчицу Путинцевой и вышла в четвертьфинал.

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