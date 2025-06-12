Рыбакина вышла в четвертьфинал первого травяного турнира в сезоне
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях в столице Великобритании четвертый номер посева. Благодаря этому она автоматически вышла во второй круг, где встретилась с местной теннисисткой Хитер Уотсон — 164-й ракеткой мира.
Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 23 минуты.
За время встречи казахстанка выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов.
Победа позволила первой ракетке страны выйти в четвертьфинал. На следующей стадии она сыграет с немкой Татьяной Марией, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Напомним, Рыбакина выступает в Лондоне и в парном разряде. Она играет вместе с другой казахстанкой Юлией Путинцевой, которая в личном турнире вылетела после поражения от Уотсон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2254905-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-pervogo-travyanogo-turnira-v-sezone/
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