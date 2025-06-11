Рыбакина и Путинцева в паре вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне

Лучшие теннисистки Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина и Юлия Путинцева выиграли парный матч на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменки вместе заявились в парную сетку и в первом круге встретились с испанкой Кристиной Буксой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке, где сильнее были представительницы Казахстана. Итоговый счет — 6:3, 5:7, 10:6 в их пользу.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За это время Путинцева и Рыбакина выполнили шесть эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале казахстанки встретятся с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, которые посеяны под четвертым номером.

Отметим, что Рыбакина продолжает борьбу и в одиночном разряде. Она начнет индивидуальное выступление со второго круга, где встретится с британкой Хитер Уотсон, которая на старте основной сетки обыграла Путинцеву.

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