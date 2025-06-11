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Вторая ракетка Казахстана с победы стартовал на престижном турнире в Словакии

Опубликовано:

Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: НОК РК

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в матче престижного турнира категории Челленджер в Словакии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 100-е место в мировом рейтинге, по матчу стадии 1/16-й был представитель Германии Кристоф Негриту.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Шевченко с итоговым счетом 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте один час и восемь минут. За это время Александр совершил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 11 возможных.

За выход в четвертьфинал Шевченко сыграет против британца Яна Хоинский, который занимает 213-е место в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2254344-vtoraya-raketka-kazahstana-s-pobedy-startoval-na-prestizhnom-turnire-v-slovakii/