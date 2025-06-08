Лучшая теннисистка Казахстана заработала внушительный гонорар за финал "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина заработала внушительный гонорар за финальный матч на Открытом чемпионата Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

В парном турнире "Ролан Гаррос" Данилина в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич уступили в финальном матче олимпийским чемпионкам 2024 года итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Как финалистки Большого шлема Анна и Александрой заработали 295 тысяч евро на двоих ( 150 миллионов тенге по курсу на момент публикации).

Также после обновления мирового рейтинга казахстанская теннисистка поднимется на несколько позиций и станет девятой ракеткой планеты.

Отметим, это третий финал турниров Большого шлема для Данилиной. В 2023 она одержала победу в микст-дисциплине US Open, а в 2022 году участвовала в финальном матче парного разряда Australian Open.

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