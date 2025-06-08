Лучшая теннисистка Казахстана заработала внушительный гонорар за финал "Ролан Гаррос"
Опубликовано:
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина заработала внушительный гонорар за финальный матч на Открытом чемпионата Франции, передает корреспондент NUR.KZ.
В парном турнире "Ролан Гаррос" Данилина в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич уступили в финальном матче олимпийским чемпионкам 2024 года итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.
Как финалистки Большого шлема Анна и Александрой заработали 295 тысяч евро на двоих ( 150 миллионов тенге по курсу на момент публикации).
Также после обновления мирового рейтинга казахстанская теннисистка поднимется на несколько позиций и станет девятой ракеткой планеты.
Отметим, это третий финал турниров Большого шлема для Данилиной. В 2023 она одержала победу в микст-дисциплине US Open, а в 2022 году участвовала в финальном матче парного разряда Australian Open.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2253249-luchshaya-tennisistka-kazahstana-zarabotala-vnushitelnyy-gonorar-za-final-rolan-garros/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах