Казахстанcкая теннисистка Анна Данилина вышла в финал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В парном турнире "Ролан Гаррос" Данилина играет вместе с сербкой Александрой Крунич. Соперницами их дуэта по полуфиналу был тандем японки Эри Хозуми норвежки Ульрике Эйкери.

Матч прошел на грунтовом корте Парижа и завершился победой казахстанско-сербской пары со счетом 6:7, 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 48 минут. За это время Анна и Александра совершили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-поинтов из десяти заработанных.

Отметим, это третий финал турнира категории Большого шлема для Данилиной. Ранее, в 2022 году она выступала в финале Australian Open, а также становилась победительницей US Open в микст-дисциплине.

За титул "Ролан Гаррос" Данилина и Крунич поборются за победительницами противостояния между россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер против итальянок Сарры Эррани и Жасмин Паолини.

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